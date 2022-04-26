إيسكو يهرب من “حجيم” ريال مدريد إلى بيتيس

بات صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، إيسكو ألاركون، على مرمى حجر من الانتقال إلى ريال بيتيس في سوق الانتقالات الصيفي المقبل بحسب يومية “آس”.

وذكرت اليومية ذائعة الصيت أن إيسكو (30 عامًا) اتفق مع ريال بيتيس على الانتقال للنادي الأندلسي المتوج بكأس ملك إسبانيا منذ أيام على حساب فالنسيا.

ويعاني إيسكو منذ 5 مواسم من ملازمة مقاعد البدلاء وندرة مشاركاته مع ريال مدريد سواء مع المدرب السابق زين الدين زيدان أو الحالي كارلو أنشيلوتي.

إذ شارك اللاعب الإسباني في 15 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، في حين أن الفريق تخطى حاجز 48 مباراة في جميع المسابقات التي يشارك بها.

انتقال إيسكو إلى ريال بيتيس سيكون صفقة مجانية من دون رسوم انتقال، إثر انتهاء عقد اللاعب مع ريال مدريد بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022.

واختار إيسكو ريال بيتيس بالنظر إلى إمكانية مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الـ5 في الليغا بفارق 4 نقاط عن الرابع.

يتأهل أول 4 مراكز في الدوري الإسباني مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، فيما يلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي.