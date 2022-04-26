أسماك السلمون مصدرك الغذائي لفيتامين  B6 و المغنسيوم

سمك السلمون غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تساعد جميعها على تحسين وظيفة المناعة، سواء كنت تفضله مدخنًا، أو مشويًا ، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها جني جميع فوائد الأسماك الدهنية المعززة للمناعة، وفقا لما نشره موقع ” eatthis“.

يمنحك دفعة صحية من فيتامين د:

فيتامين د ضروري لوظيفة المناعة المناسبة، ويصادف أن سمك السلمون هو أحد المصادر الغذائية القليلة التي تحتوي على جرعة صحية منه، نصف شريحة من سمك السلمون (198 جرام) ، هناك 815 وحدة دولية من فيتامين د ، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية ، توصي المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بأن يستهلك الشخص البالغ ما بين 600-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا .

حزم فيتامين ب 6:

سمك السلمون مصدر جيد لفيتامين B6 ، وهو فيتامين حيوي لدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية في جهاز المناعة، تصادف أن خيارات الأسماك الدهنية تحتوي على أحد أعلى تركيزات فيتامين ب 6 المتوفرة في الطعام.

أحماض أوميجا 3 الدهنية:

عندما تبحث عن سلعة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، فالسلمون غني بحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يعتقد أنها تقلل الدهون الثلاثية في الدم وحتى جزيئات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة قلبك ، تشكل أوميجا 3 بنية الخلايا في أجسامنا نحتاجها أيضًا لإنتاج الهرمونات ، ووظيفة المناعة ، ودعم القلب والرئة.

مصدر جيد للمغنيسيوم:

يحتوي السلمون أيضًا على المغنيسيوم ، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهاز المناعة لديك ، يحتاج الرجال ما بين 400-420 ملليجرام من المغنيسيوم كل يوم بينما تحتاج النساء 310-320 ملليجرام من المعدن كل يوم.