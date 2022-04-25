الرياضة 5 أندية تعتمد البلياردو والسنوكر ضمن أنشطتها

الدمام- حمودالزهراني

أدرجت أندية الاتحاد والعربي وجرش والوعد والسروات لعبة البلياردو والسنوكر ضمن ألعابهم المختلفة، وبدأت في تسجيل اللاعبين عن طريق مكاتب وزارة الرياضة بشكل رسمي استعدادا للمشاركة في منافسات جولات الدوري السعودي للأندية التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر حيث شهدت الجولة الأولى مشاركة أكثر من 160 لاعبا يمثلون 31 ناديا. وينتظر أن يشارك 36 ناديا في الجولة الثانية من دوري الأندية التي ستقام في نهاية شهر مايو المقبل بمدينة جدة بعد إضافة هذه الأندية الخمسة للعبة. وتشهد هذه اللعبة تطورا سريعة وانتشارا أوسع في هذا الموسم بعد أن قامت إدارة الاتحاد الجديدة برئاسة الدكتور ناصر بن صعب الشمري بالعديد من الخطوات الكبيرة والمميزة؛ في مقدمتها تشكيل أول منتخب للسيدات شارك في العديد من المشاركات الخارجية، كان آخرها بطولة العالم للسنوكر التي أقيمت في قطر وكذلك قامت هذه الإدارة الحديثة بإقامة أول دوري للبلياردو والسنوكر للأندية كأول اتحاد يقيم ذلك على الصعيد الآسيوي والعربي، شهد مشاركة 31 ناديا في أول جولة بجانب إقامة العديد من الدورات التدريبية والعملية للحكام والمدربين. لتنقل اللعبة من إطار الهواة إلى الاحتراف بعد إدخالها للأندية وتزايد وتسارع الاهتمام بها بشكل واضح وملموس وتوالت الخطوات الجبارة والتطويرية من خلال اعتزامها أقامت دوري لدرجة الناشئين ودوري للسيدات وتشكيل 8 لجان تم الإعلان عنها بهدف أحداث قاعدة صلبة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 بتأسيس بنية تحتية متينة في كافة الجوانب.