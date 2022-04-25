4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بمكة والقصيم وجازان

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح 4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بمناطق مكة المكرمة والقصيم وجازان ،بهدف إنتاج خضروات وفواكه عالية الجودة، ودعم عمليات ترشيد واستهلاك المياه في عمليات الري، وزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية الأربع، تضمنت طرح مشروع البيوت المحمية في روضة البلاد بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم للاستثمار على مساحة إجمالية تقدر بـ 4.776.980.05 م2، مبينة أن أخر موعد لتسليم العروض في هذه الفرصة يوم 16 / 11 /1443هـ ، وسيكون موعد فتح المظاريف لها يوم 17 / 11 /1443هـ.

وأضافت أن الفرص الاستثمارية شملت طرح تربية وتسمين أغنام على بعد 21 كم من محافظة أبو عريش بمنطقة جازان على مساحة إجمالية 328.466م2، وأن آخر موعد لتسليم العروض 21 / 12 /1443هـ، وموعد فتح المظاريف 22 / 12 /1443هـ ، وكذلك مشروع لتربية وتسمين أغنام على مساحة 442.672 م2 شمال شرق محافظة صبيا بالمنطقة، لافتة الانتباه أن آخر موعد لتسليم العروض لهذه الفرصة يوم 18/ 12 /1443هـ، وموعد فتح المظاريف 19 / 12 /1443هـ.

وأبانت الوزارة أنه جرى طرح مشروع لإنشاء مستشفى الخيل البيطري بحي سيسد بمحافظة الطائف على مساحة تقدر بـ 14200 م2 ،بهدف تعزيز الرفق بالحيوان والممارسات البيطرية الجيدة، وتحسين الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، ودعم ملاك الخيل ورياضة الفروسية بالمملكة، وسيكون آخر موعد لتسليم العروض لهذا المشروع 13 / 11 / 1443هـ ، وموعد فتح المظاريف سيكون 14 / 11 / 1443هـ ، داعيةً الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص إلى التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو فروع الوزارة بالمناطق المذكورة، أو الاتصال على الرقم الموحد 939.