108 مليارات ريال صادرات السعودية في فبراير

جدة – البلاد

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، امس الأحد، ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 64.7 % في فبراير الماضي إلى 108.4 مليارات ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر المماثل 2021.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن صادرات النفط السعودية في فبراير ارتفعت بواقع 36.8 مليار ريال أو 78.1 % على أساس سنوي.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 71.6 % في فبراير 2021 إلى 77.5 % في الشهر المماثل من العام الحالي ، كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 31 % على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال، مقابل 18.7 مليار ريال في الشهر المماثل 2021.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وكانت بيانات حكومية أظهرت أن قيمة الصادرات السلعية السعودية في شهر يناير 2022، ارتفعت بنسبة 49.6 % مقارنة بشهر يناير 2021.

وبلغت قيمة الصادرات 107.6 مليار ريال مرتفعة عن 71.9 مليار ريال في شهر يناير 2021، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال، وبنسبة 57.5 %، وفقا للهيئة العامة السعودية للإحصاء.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.7 % في يناير 2021، إلى 77.6 % في الشهر نفسه من العام 2022.

ويواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتنمية تصدير المنتجات السعودية والإسهام في تنويع الاقتصاد المحلي وتطويره، وبحسب نشرة أصدرها البنك مطلع العام الجديد عن أدائه حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المالي 2021، وصلت طلبات الائتمان المعتمدة إلى 125 طلباً منذ تأسيسه بقيمة إجمالية تخطت 10.1 مليار ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 53 % من إجمالي الطلبات، وأطلق البنك منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، استفادت منها الجهات المستوردة للمنتجات السعودية في 60 بلداً حول العالم