لا تفضل الصيام خارج المملكة.. الأميرة هند آل سعود: اجتماع السفرة الرمضانية صورة للتلاحم الأسري

جدة – إيمـان بـدوي

الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود .. شخصية مثقفة و ناجحة، ولها دور ملموس في العمل العام، إذ رأست مجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر الذي قدمت من خلاله مبادرات ملهمة ومميزة ، كما رأست مجلس إدارة جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال ولها مشاركات في الكثير من المؤتمرات الدولية .. أيضا هي رئيس اللجنة العليا لقافلة أبناء الشهداء التي قدمت من خلالها دعما لا محدود لأبناء شهداء الوطن ، .. التقينا بسمو الأميرة هند التي تحدثت عن ذكريات لم يسرقها الزمن،لافتة إلى أنها لا تفضل أبدًا الصيام خارج المملكة، كما لا تهوى الخروج في رمضان إلا لصلاة التراويح أو لقضاء بعض الالتزامات الضرورية .. وتفتقد من رمضان الأمس بساطته مقارنة بسرعة الحياة اليوم.

• تظل ذكريات رمضان عالقة في الأذهان هل ثمة ذكريات ما زالت تعاودكم كل ما هل الشهر الفضيل؟

•• سأتحدث تحديدًا عن رمضان هذا العام عاودتني وراودتني ذكرى مؤلمة ، حيث اعتدت الإفطار طوال شهر رمضان من كل عام مع والدي رحمه الله ، حين تم تنويمه على السرير الأبيض في المستشفى كنت ذهب إليه ومعي دلة القهوة وحبات التمر حتى أفطر معه .

• أين اعتدتِ أن تفطري في أول يوم في رمضان؟

•• كنت أفطر مع أبي حيثما كان ، رحمه الله وغفر له وأسكنه جنات النعيم.

• هل يمكن التعرف على أول عام قرر تم فيه الصوم وكم كان عمركم؟

•• بدأت الصيام بصورة فعلية حين فُرِض علي ، وقبل ذلك كانوا أهلي حريصين جدا على تعزيز أهمية ركن الصوم بداخلي والذي يعد من أركان الإسلام العظيمة ، حيث كانوا يخبرونني أنه يبدأ صيامي من صلاة الظهر إلى أذان المغرب كوني طفلة صغيرة وكنت أفرح بذلك جدا وحين كبرت طبقت ذات الطريقة مع بناتي.



• حدثينا عن الفرق بين رمضان قديما وفي الوقت الراهن؟

•• لا أشعر بأن هناك فرقا بين رمضان الأمس ورمضان اليوم، نعيش ولله الحمد نفس العادات لحد كبير، ولكن طابع الحياه السريعة التي نعيشها في الوقت الحاضر ربما يكون هو الفارق الوحيد بينهما.

• اجتماع أفراد الأسرة حول سفرة واحدة في رمضان ماذا يعني لكم؟

•• يعني الكثير هذا الأمر كونه يعزز الترابط الأسري وينثر الحب والبهجة بين الأسرة، ويعد من الأشياء الجميلة جدا في رمضان ، لأننا في باقي الشهور قد تؤثر علينا طبيعة الدراسة أو العمل و قد تلهينا مشاغل الحياه عن ذلك.

• هل سبق وأن صمتِ خارج المملكة؟

•• نعم .. أذكر في إحدى رحلاتنا إلى ألمانيا لم نجد رحلة عودة إلا ترانزيت إلى تركيا ، وقد قررنا المكوث في تركيا بضعة أيام لعيش تجربة الصيام فيها ، ولم ترق لي تلك التجربة لأن الصيام في المملكة يتسم بالروحانية.

• ما الفرق بين الصيام داخل المملكة وخارجها؟

•• غالبا حين نكون على سفر نود التنزه كثيرًا ، وأنا لا أحب أن أخرج من منزلي في رمضان إلا لصلاة التراويح أو لقضاء بعض الالتزامات الضرورية فهذا الفعل يشعرني بروحانية رمضان وجماله.

• حدثينا عن برنامجك اليومي خلال أيام هذا الشهر الفضيل؟

•• غالبا بعد أن أستيقظ من نومي أقرأ جزءا من القرآن الكريم ، كما أستمتع برياضة المشي في الساعة الأخيرة من النهار بمركز تجاري للابتعاد عن حرارة الطقس ، و دائما ما يكون إفطاري صحيا حتى أذهب لصلاة التراويح بخفة وأريحية تامة ، فأنا أحرص على صلاة التراويح في المسجد.

• هل هناك وجبة معينة تحرصين على تناولها خلال إفطار رمضان؟

•• لا .. فأكثر ما أحرص عليه خلال إفطاري القهوة ، والتمر.

• رفاق الطفولة والصبا والدراسة هل تنتهزين فرصة رمضان للقاهم؟

•• أحب الالتقاء بهم في غير رمضان فكما أخبرتك مسبقا أنا لست من هواة الخروج في هذه الأيام المباركة من السنة..

• في الماضي كان الجيران يتبادلون الأطباق الرمضانية والحلويات هل ما زالت هذه العادة موجودة ام تلاشت في إيقاع الزمن؟

•• قد تكون موجودة ، ولأني ليست كثيرة الطبخ لو أحببت أن أهدي طبقًا ما سأشتري ألذ الحلويات وأقدمها.

• كيف كانت الاستعدادات لرمضان قديما؟

•• ربما في الماضي كانت الاستعدادات بشراء بعض المكونات الخاصة ببعض الأطباق الرمضانية ، ولكن الآن الوضع اختلف كليًا ، حيث أغلب المكونات متوفرة طوال السنة لدى الأغلبية ، فمثلا لم تعد الشوربة طبق رمضاني بل طوال السنة قد نجدها على بعض الموائد ، أيضا اللقيمات أصبحت في أغلب المناسبات والاحتفالات.

• وسائل التواصل الاجتماعي هل ترين انها ألغت التواصل بين الأهل والجيران؟

•• قد يكون لها دور كبير في إلغاء الزيارات وتقليلها ، فالناس أصبحوا مكتفين بالرسائل بدلًا عن التواصل المباشر.

• هل تشاهدين المسلسلات والبرامج الرمضانية؟

•• لا أتابع مسلسلات أو برامج سواء في رمضان أو طوال شهور السنه الأخرى.

وأستغرب لماذا تم ربط البرامج و المسلسلات بهذا الشهر الفضيل ، إذ نرى تسابق غير عادي من صناع الدراما في هذا الوقت تحديدًا .

• حدثينا عن الأكلات الرمضانية التي تعيدك إلى ذاكرة الماضي في رمضان؟

•• السمبوسة . طعمها يعيدني دومًا إلى رمضان.

• ما الذي تفتقدينه من تفاصيل رمضان الأمس؟

•• البساطة.