شاهد: ميلان يهزم لاتسيو ويستعيد صدارة الكالتشيو

استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه سهرة الأحد 24 أبريل في ميدان لاتسيو 2-1 ضمن مباريات المرحلة الـ34 من المسابقة.

رفع ميلان رصيده إلى 74 نقطة في مقدمة الكالتشيو، ومن خلفه حامل اللقب إنتر ميلان الذي جمع 72 نقطة ولا يزال له مباراة مؤجلة.

أقيمت المباراة بين ميلان ولاتسيو في أرض الأخير “الأولمبيكو” بحضور جماهيري قارب 50 ألف مشجع، وبصافرة الحكم ماركو غويدا.

افتتح لاتسيو التسجيل في الدقيقة 4 عبر هدافه تشيرو إيموبيلي الذي وصل إلى هدفه رقم 28 في صدارة هدافي الدوري الإيطالي.

وعادل ميلان النتيجة بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عبر الفرنسي أوليفيه جيرو، ليصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم في الكالتشيو.



واصل ميلان الضغط، وفي الدقيقة الثانية بعد التسعين حسم ساندرو تونالي الفوز للروسونيري بهدف قاتل من صناعة إبراهيموفيتش.