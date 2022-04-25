شاهد: رايو فاييكانو يصعق برشلونة ويلحق به هزيمة تاريخية

انقاد برشلونة إلى هزيمة مفاجئة في ميدانه “كامب نو” أمام رايو فاييكانو سهرة الأحد 24 أبريل بنتيجة 0-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga”.

جمعت المباراة بين الفريقين لحساب الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني، بإدارة تحكيمية من دياز دي ميرا، وأمام حضور جماهيري غفير بلغ 53 ألف مشجع.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ألفارو غارسيا في الدقيقة السابعة، ليحصد رايو فاييكانو الفوز ذهابًا وإيابًا أمام برشلونة في الموسم الحالي 2021-2022.

وتلقى برشلونة الهزيمة الثالثة تواليًا في ملعبه “كامب نو” لأول مرة في تاريخ النادي، ليبصم المدرب تشافي هيرنانديز على رقم قياسي من الباب الخلفي.

وانهزم البارسا 2-3 امام إنتراخت فرانكفورت يوم 14 أبريل في الدوري الأوروبي، ثم انهزم ضد قادش يوم 18 أبريل في الليغا، وعاد لينهزم أمام رايو فاييكانو.

وأصبح مدرب رايو فاييكانو أندوني أيراولا أول مدرب في القرن الـ21، يفوز على برشلونة ذهابًا وإيابًا ويحافظ على نظافة شباكه في نفس الموسم.

وبقى برشلونة في وصافة الجدول رغم خسارته أمام راييو فاييكانو بواقع 63 نقطة وهو نفس رصيد إشبيلية الثالث، فيما يتصدر ريال مدريد بـ78.