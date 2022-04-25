سوموديكا: نسعى لختام دور المجموعات بانتصار جديد

الرياض- فيصل الرقيبة

أكد الروماني سوموديكا مدرب فريق الشباب قبل لقائه مع فريق الجزيرة الإماراتي غدا في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أنه يحترم فريق الجزيرة، وسيلعب للفوز فقط.

وقال:هدفي هو الانتصار وعقليه الفريق هي الفوز بكل مباراة، واللاعب الجاهز سيلعب اللقاء وفريق الشباب اكثر فريق أشرك لاعبين؛ حيث لعب 25 لاعبا في لقاءات الفريق بدوري أبطال آسيا.



وعن عقده مع الشباب، قال: عقدي سينتهي مع الشباب في نهايه الموسم، ولا أستطيع التحدث عن المستقبل وأرى في تويتر أنهم يتحدثون عن مواجهه النصر في الدوري. ولكن يجب التركيز على مواجهه الجزيره غدا أولا.



من جانبه أكد لاعب الشباب إياغو أن المدرب سوموديكا أعطاه الثقه لتقديم أفضل مالديه وجمهور الشباب دائماً يدعم الفريق في جميع المباريات وحضور الجماهير سند كبير لنا في تحقيق النتائج الإيجابية.

