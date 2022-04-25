الرياضة سفير جولف السعودية يتوّج بلقب بطولة ISPS الإسبانية

الرياض – خالد بن مرضاح توّج سفير جولف السعودية اللاعب الإسباني بابلو لارازبال بلقب بطولة ISPS الإسبانية المقامة ضمن منافسات الجولة الأوروبية، بعد سباق مثير على مجموع جوائز بقيمة 20 مليون دولار على ملعب نادي إنيفتوم بمدينة طركونة. وشهدت المنافسات تنافساً كبيراً على مدار جولات البطولة الأربع، حافظ خلالها بابلو على صدارة هادئة، تاركاً للمنافسين مهمة صعبة تتمثل في ملاحقته، لينجح في الجولة الأخيرة في الفوز بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافسيه ابن جلدته أدريان أوتيغيو، وبمجموع نهائي 15 ضربة دون المعدل. ولم يخفِ سفير جولف السعودية صعوبة المنافسات التي شهدتها أيام البطولة الأربعة قائلاً: “كانت منافسات صعبة بلا شك، لم يكن الأمر سهلاً، أنا سعيد بنجاحي في البقاء في المقدمة، وسعيد جداً بالفوز بهذا اللقب”. وتضم قائمة سفراء جولف السعودية عدداً من أبرز اللاعبين العالميين، في خطوة تهدف من خلالها إلى التعريف بالمملكة العربية السعودية كوجهة رائدة لمحبي هذه الرياضة، إضافة إلى التعريف بالبرامج العالمية والمحلية التي يتم تقديمها بهدف الإسهام في إلهام أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات لتبني هذه الرياضة.