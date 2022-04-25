“سابك” تحصد خمسة جوائز

الرياض- البلاد

حصدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عددًا من جوائز (أديسون أووردز) المرموقة لعام 2022م بفضل تقنياتها المبتكرة.

ووقع الاختيار على خمس من تقنيات “سابك” المبتكرة من بين آلاف التقنيات المرشحة للجائزة، حيث فازت بجائزتين فضيتين وثلاث جوائز برونزية في أربعة من فئات الجائزة، وهو ما يعكس التزام “سابك” بالعمل على المساعدة في تمكين أهداف رؤية 2030، الرامية إلى الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر تكون فيه التقنية والابتكار من بين أسس التمكين الرئيسة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان: “فخورون بحصولنا على جوائز (أديسون أووردز) للعام الثاني على التوالي، ونحن في “سابك” نرى أن الابتكار مُحركنا وقوتنا الدافعة، ونعد التقنية والابتكار من بين العناصر الأساسية لنمو أعمالنا، التي تساعدنا على تقديم حلول مستدامة لمواجهة تحديات اليوم وبناء غد أفضل”. ويعكس فوز “سابك” في أربع فئات مختلفة تنوع الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة.