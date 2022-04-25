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رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد يصل جدة

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1443 هـ      25 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

وصل فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد ادريس ديبي إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية السفير أحمد قطان ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهور تشاد السفير عامر الشهري ، والسفير التشادي لدى المملكة زكريا فضل , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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