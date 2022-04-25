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القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة إعادة انتخابه

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1443 هـ      25 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الفرنسية المزيد من التقدم والرقي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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