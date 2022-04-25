المحليات

الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1443 هـ      25 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

قطعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم صحة الإشاعة التي تدعي أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان لاحتوائها على مادة E-621.

وأكدت الهيئة أن ‏مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية الموجودة في الشعيرية سريعة التحضير تعد من الإضافات المسموح باستخدامها وفق اللوائح السعودية الفنية، ولم يُثبت بالأدلة العلمية علاقتها بمرض السرطان أو بآثار سلبية وخطيرة في حال تناولها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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