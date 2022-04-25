الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

جدة : البلاد

قطعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم صحة الإشاعة التي تدعي أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان لاحتوائها على مادة E-621.

مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية الموجودة في الشعيرية سريعة التحضير تعد من الإضافات المسموح باستخدامها وفق اللوائح السعودية الفنية، ولم يُثبت بالأدلة العلمية علاقتها بمرض السرطان.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/KBjEY2SUos — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 25, 2022

وأكدت الهيئة أن ‏مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية الموجودة في الشعيرية سريعة التحضير تعد من الإضافات المسموح باستخدامها وفق اللوائح السعودية الفنية، ولم يُثبت بالأدلة العلمية علاقتها بمرض السرطان أو بآثار سلبية وخطيرة في حال تناولها.