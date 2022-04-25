إغلاق 50 منشأة تجارية مخالفة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

أغلقت أمانة المدينة المنورة 50 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات البلدية, وذلك خلال 9178 جولة رقابية نفّذتها فرق الأمانة على المنشآت التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن الجولات الميدانية شملت الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي, وكافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة, بهدف التأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات البلدية, وتضمّنت الأعمال الرقابية إجراء 1000 فحص مخبري على المواد الغذائية للتحقّق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وتقوم فرق الإصحاح البيئي بأمانة المدينة المنورة بجهود مستمرة لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات, شملت تعقيم وتطهير 1306 مواقع باستخدام 12830 لتراً من المطهّرات, و158121 لتراً من المبيدات، فيما أزالت فرق النظافة 95 ألف طن من المخلفات المنزلية والتجارية, وتضمنت جولات الاصحاح البيئي فحص كفاءة الأجهزة, ومتابعة محطة خلط المبيدات، حيث نفذت خلال تلك الفترة أعمال مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة بمواقع متفرِّقة من المدينة المنورة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال وجود ملاحظات أو بلاغات من خلال الاتصال بالرقم 940 أو تقديم البلاغ عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.