“أدبي الجوف” ينظم ندوة الكتاب بين القراءة والتأليف

الجوف : البلاد

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي ندوة بعنوان “الكتاب بين القراءة والتأليف”، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، مساء يوم الأحد 24-4-2022م، في مسرح المركز الثقافي بسكاكا.

وطالب مؤلف كتاب “مجثم” الدكتور بدر المعيقل بأن يتم وضع خطة للقراءة وبأن تكون ممنهجة وذات هدف، مشيراً إلى أغراض التأليف، وهي: التأليف في شيء مخترع، التأليف لإتمام ناقص التأليف في شيء مغلق غير مفهوم ويحتاج شرح، التأليف لاختصار شيء مطول، التأليف لجمع متفرق، التأليف لترتيب مختلط، والتأليف لإصلاح خطأ.

وقال مؤلف كتاب “ذاكرة الكتب” محمد الرويلي إنه يتأنى كثيراً في التأليف، “فهي ولادة إبداعية، لا بد قبلها أن تنضج التجربة القرائية”.

وفي مداخلات حضور الندوة التي أدارها علي الصالح أشاروا إلى أهمية القراءة في تنمية الذات وتوسيع المدارك.

من جانبه، أوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الندوة تأتي ضمن برامج النادي بالاحتفاء بالمناسبات الثقافية.

مشيراً إلى أن النادي وفق توجيهات سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بأن تشمل أنشطة وبرامج ومطبوعات المنطقة جميع محافظات ومراكز المنطقة، يرحب بطباعة مؤلفات مثقفي ومثقفات المنطقة.

وقال إن النادي أصدر 25 كتاباً خلال العام 2021م، تناولت مجالات متعددة في الأدب والثقافة، مؤكداً أن النادي يقوم بدوره ضمن جهود الأندية الأدبية الرائدة في نشر أعمال المبدعين والمبدعات السعوديين، مشيراً إلى أن النادي يرحب بشكل خاص بتبني إصدارات المواهب الشابة وطباعتها ونشرها في المكتبات ومعارض الكتاب المحلية والعربية أو في المواقع الإلكترونية.

وفي الختام، وقع المؤلفين الدكتور بدر المعيقل كتابه “مجثم”، و محمد الرويلي كتابه “ذاكرة الكتب” والكتابين من إصدارات “أدبي الجوف” خلال العام 2021م.

إلى ذلك، كرّم النبط ضمن مبادرة النادي لتكريم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة بحضور ومشاركة كبار المفكرين والأدباء والمثقفين الذين يستضيفهم النادي في أنشطته وبرامجه، الطالب محمد فهاد الرويلي على تميزه في الأنشطة الثقافية.