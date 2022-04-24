ميسي يفوز بأول ألقابه مع باريس سان جيرمان

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا مميزًا وقاد باريس سان جيرمان لإحراز لقب الدوري الفرنسي أمسية السبت 23 أبريل بتعادله مع لانس بنتيجة 1-1.

وفي أرضية ملعب “حديقة الأمراء” أمّن هدف ميسي نقطة لباريس من اللقاء، حاسمًا اللقب لفريقه قبل 4 جولات من نهاية الموسم الحالي 2021-2022.

افتتح ميسي التسجيل أولًا في الدقيقة 68 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وعادل البديل كورنتن جان النتيجة للانس قبل النهاية بدقيقتين.

واستعاد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بعد أن خسره الموسم الماضي 2020-2021 لصالح ليل، ليحصد الباريسي اللقب العاشر في تاريخه.

في المقابل حصد ميسي أول ألقابه على الإطلاق مع باريس سان جيرمان، بعد أن وفد إلى الفريق الصيف الماضي من برشلونة في صفقة مجانية.

وبات ميسي (39) على بعد 4 بطولات فقط من الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي دانييل ألفيس كأكثر من يتوج ببطولات في التاريخ بـ43 لقبًا.

وسجل ميسي 4 أهداف من أصل 22 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فضلًا عن تقديم 13 تمريرة حاسمة إلى زملائه.