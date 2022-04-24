الدولية

فيروس “إيبولا” يتفشى مجدداً في الكونغو الديمقراطية

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1443 هـ      24 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس “إيبولا” مجدداً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد تسجيل إصابة واحدة يوم 5 أبريل، في مدينة مبانداكا بمقاطعة إكواتور الشمالية الغربية، وتوفيت قبل يومين.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي في بيان أن الوقت ليس في صالحنا، هناك بداية مبكرة للمرض منذ أسبوعين”، مشيراً إلى أن الخبر الإيجابي هو أن السلطات

الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها خبرة أكثر من أي شخص آخر في العالم في السيطرة على تفشي إيبولا بسرعة.

وأكدت المنظمة أن الجهود جارية بالفعل لوقف التفشي الحالي للمرض، مشيرة إلى أنها ستبدأ حملة التطعيمات في الأيام المقبلة.

وذكرت أن هذا ثالث تفشٍ للفيروس في المقاطعة منذ 2018، والرابع عشر في البلاد منذ 1976.

ibrahim

كتب بواسطة

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