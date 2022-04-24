فيروس “إيبولا” يتفشى مجدداً في الكونغو الديمقراطية

البلاد : وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس “إيبولا” مجدداً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد تسجيل إصابة واحدة يوم 5 أبريل، في مدينة مبانداكا بمقاطعة إكواتور الشمالية الغربية، وتوفيت قبل يومين.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي في بيان أن الوقت ليس في صالحنا، هناك بداية مبكرة للمرض منذ أسبوعين”، مشيراً إلى أن الخبر الإيجابي هو أن السلطات

الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها خبرة أكثر من أي شخص آخر في العالم في السيطرة على تفشي إيبولا بسرعة.

وأكدت المنظمة أن الجهود جارية بالفعل لوقف التفشي الحالي للمرض، مشيرة إلى أنها ستبدأ حملة التطعيمات في الأيام المقبلة.

وذكرت أن هذا ثالث تفشٍ للفيروس في المقاطعة منذ 2018، والرابع عشر في البلاد منذ 1976.