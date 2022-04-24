صيف 2021 الفصل الأكثر حرارة في تاريخ أوروبا

أظهر تقرير أعده علماء في الاتحاد الأوروبي، أن سكان القارة الأوروبية عانوا من أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق العام الماضي، كما شهدت القارة حرائق غابات وفيضانات وموجات حارة شديدة.

ووفق ما ذكرت “رويترز”، زادت درجات الحرارة في الصيف بنحو درجة مئوية عن متوسطها في العقود الثلاثة الماضية، وسجلت إيطاليا درجات حرارة وصلت إلى 48.8 مئوية، وهو مستوى قياسي لأوروبا بأكملها.

وتسببت موجة حارة غير عادية في منطقة البحر المتوسط في إشعال حرائق غابات أتت على ما يزيد على 800 ألف هكتار في اليونان وتركيا وإيطاليا. كما أدى معدل قياسي لهطول الأمطار إلى سيول وفيضانات مدمرة في بلجيكا وغرب ألمانيا أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

ويستند التقرير الذي تصدره سنويا هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إلى ملاحظات مستقاة من صور الأقمار الاصطناعية وقياسات من مواقع على الأرض ونماذج بالكمبيوتر تقدم تحديثا للوضع المناخي في القارة.

وقال ماورو فاتشيني، رئيس وحدة كوبرنيكوس في الاتحاد الأوروبي، “نواجه كثيرا من التحديات” مشيرا إلى أن الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة في 2021 وظروف الطقس المتطرفة تسلط الضوء على الحاجة العاجلة لتقلص الدول من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تزيد من درجة حرارة الأرض لتجنب مزيد من أحوال الطقس المدمرة.