الفيصلي يتعادل مع الوحدات ويحافظ على صدارة” الخامسة”

متابعة- محمود العوضي
حافظ فريق الفيصلي على صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادله مع الوحدات الأردني 1-1 يوم السبت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
تقدم الوحدات عبر هدف أحمد سريوة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل بواسطة مارتن بويل (90+3).
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً فوز ناساف الأوزبكي على السد القطري 3-1 على نفس الملعب.
ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لناساف، و5 للوحدات و4 للسد.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي الوحدات مع ناساف، والسد مع الفيصلي.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل السد مع ناساف 1-1 وتعادل الوحدات مع الفيصلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز ناساف على الوحدات 2-0 والفيصلي على السد 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الفيصلي على ناساف 1-0 والسد على الوحدات 5-2، وشهدت الجولة الرابعة فوز الوحدات على السد 3-1 وتعادل الفيصلي مع ناساف 0-0.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.