“الشعور بالغضب والإرهاق وفقر الدم” أبرز أعراض نقص “حمض الفوليك”

حمض الفوليك مادة كيميائية تعمل على إصلاح الخلايا التالفة في الجسم وتساعد أيضًا في تكوين خلايا جديدة، إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك ، فإن وجود مستويات كافية من حمض الفوليك أمر لا بد منه.
يُعرف حمض الفوليك أيضًا بفيتامين B9 وحمض الفوليك والفولاسين، حمض الفوليك هو أحد أشكال فيتامين ب 9 القابل للذوبان في الماء ويعتبر مهمًا للصحة العقلية، بصرف النظر عن هذا ، فهو مفيد أيضًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، إذا كان لديك نقص في حمض الفوليك ، يمكنك التعرف عليه من خلال هذه الأعراض وتلبية النقص من خلال نظامك الغذائي.