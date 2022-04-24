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أكثر من مليار و923 مليون ريال إجمالي تبرعات منصة « إحسان»

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1443 هـ      24 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أكثر من 1,923,403,320 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 25,750,645 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,645,844 مستفيداً.

وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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