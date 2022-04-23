8 وفيات في حادث حافلة بالمدينة المنورة

جدة : البلاد

توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة.

وذكر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة د.أحمد الزهراني بأن غرفة عمليات الهلال الاحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع عند كيلو 140.

وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة “باص الإصابات المتعددة” وكان وصول اول الفرق بتمام الساعه 06:24.

وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة، و6 فرق من منطقة مكة المكرمة، بإجمالي 26 فرقه و 6 فرق تابعه للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية.

وعند الوصول للموقع اتضح وجود 51 حالة فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي: 3 إصابات خطيرة، 10 إصابات متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة، وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الاصابات المتعددة، وجميع الحالات المتبقية لمسشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة لمستشفى وادي الفرع،ومستشفى المدينة العام ومستشفى الملك فهد.