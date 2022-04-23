فولاد الإيراني يتخطى الغرافة القطري ويتصدر “الثالثة”

متابعة- محمود العوضي
فاز فريق فولاد خوزستان الإيراني على الغرافة القطري 1-0 يوم الجمعة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل لوسيانو شيمبا هدف الفوز الثمين لصالح فولاد خوزستان في الدقيقة 15 من عمر اللقاء. وأكمل الغرافة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع المهدي علي مختار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز شباب الأهلي دبي الإماراتي على آهال التركماني 2-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.
ليحافظ فولاد خوزستان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي، و5 للغرافة ونقطة لآهال.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي فولاد مع شباب الأهلي، وآهال مع الغرافة.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0-0 وتعادل آهال مع شباب الأهلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الغرافة على آهال 2-0 وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز فولاد على آهال 1-0 وتعادل الغرافة مع شباب الأهلي 1-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز شباب الأهلي على الغرافة 8-2 وفولاد على آهال 1-0.