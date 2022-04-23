الرياضة

شاهد: أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية

محمد ابو الوفاaccess_time22 / رمضان / 1443 هـ      23 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أرسنال يهزم مانشستر يونايتد

ارتقى أرسنال إلى الترتيب الرابع مؤقتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه السبت 23 أبريل أمام مانشستر يونايتد 3-1 ضمن الأسبوع الـ34 من المسابقة.

 

أقيمت المباراة في ملعب “الإمارات” معقل أرسنال بالعاصمة الإنجليزية لندن، أمام أنظار نحو 60 ألف مشجع في المدرجات، وبصافرة الحكم كريج باوسون.

 

سجّل أرسنال هدفين افتتاحيين عبر نونو تافاريس وبوكايو ساكا في الدقيقتين 3 و32، فيما قلص البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق ليونايتد في الدقيقة 43.

 

في الشوط الثاني أهدر برونو فيرنانديز ركلة جزاء ليونايتد بالدقيقة 57، بينما أحرز غرانت تشاكا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 70 ليمنحه الانتصار.

 

رفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمدت نقاط مانشستر يونايتد عند الرقم 54 في الترتيب السادس على لائحة البريميرليغ.

 

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