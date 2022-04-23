شاهد: أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية

ارتقى أرسنال إلى الترتيب الرابع مؤقتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه السبت 23 أبريل أمام مانشستر يونايتد 3-1 ضمن الأسبوع الـ34 من المسابقة.

أقيمت المباراة في ملعب “الإمارات” معقل أرسنال بالعاصمة الإنجليزية لندن، أمام أنظار نحو 60 ألف مشجع في المدرجات، وبصافرة الحكم كريج باوسون.

سجّل أرسنال هدفين افتتاحيين عبر نونو تافاريس وبوكايو ساكا في الدقيقتين 3 و32، فيما قلص البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق ليونايتد في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني أهدر برونو فيرنانديز ركلة جزاء ليونايتد بالدقيقة 57، بينما أحرز غرانت تشاكا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 70 ليمنحه الانتصار.

رفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمدت نقاط مانشستر يونايتد عند الرقم 54 في الترتيب السادس على لائحة البريميرليغ.