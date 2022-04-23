بريمونتادا مثيرة.. الدحيل يهزم التعاون ويتأهل

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي
تأهل فريق الدحيل القطري إلى الأدوار الإقصائية بعد تحقيقه ريمونتادا مثيرة على التعاون السعودي 4-3 اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل كريم بوضياف (11) وادميلسون جونيور (58 و84 من ضربة جزاء) والمعز علي (88) أهداف الدحيل، في حين أحرز لياندر تاوامبا (21 و36) وحسن العمري (25) أهداف التعاون.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-1 على نفس الملعب.
وبتلك النتيجة حافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي سيباهان مع باختاكور، والتعاون مع الدحيل.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز التعاون على الدحيل 2-1 وسيباهان على باختاكور 3-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الدحيل على سيباهان 1-0 وباختاكور على التعاون، وشهدت الجولة الثالثة فوز التعاون على سيباهان 3-0 والدحيل على باختاكور 3-2، وشهدت الجولة الرابعة فوز الدحيل على باختاكور 3-0 وتعادل سيباهان مع التعاون 1-1.