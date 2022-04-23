الرياضة الاتحاد يمدد لـ” كونترا ” عاما جديدا

جدة- البلاد

استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على التمديد موسما جديد للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب الروماني كوزمين كونترا، الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري؛ وقامت إدارة أنمار الحائلي، بتفعيل بند التمديد موسمًا آخر مع كونترا، حيث تنتهي صلاحية البند، الإلزامي للمدرب، السبت المقبل، وسترسل إدارة الاتحاد خطابا لوزارة الرياضة، لطلب اعتماد القرار قبل الإعلان رسميًّا عن العقد. وكانت إدارة الاتحاد قد أبلغت الروماني كونترا مؤخرا باعتزامها التمديد، مع إضافة امتيازات التجديد المنصوص عليها في العقد الجاري، الذي يمنح 1.8 مليون دولار في الموسم للمدرب وجهازه الفني المعاون. وقد عبَّر المدرب الروماني للإدارة عن ارتياحه للاستمرار مع الفريق، الذي قاده منذ أواخر أغسطس الماضي، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.