الرياضة الأهلي يُقدم عرضا ضخما لمدافع وولفرهامبتون

جدة- البلاد

أكدت مصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قد قدّم عرضًا كبيرًا للمدافع المغربي رومان سايس المحترف في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، يُعد الأضخم بين العروض التي قُدمت للاعب المغربي. يذكر أن إدارة الأهلي قد وضعت المدافع المغربي ضمن اهتماماتها بعد إصابة المدافع البرازيلي دانكلير. كان اللاعب المغربي قد دخل دائرة اهتمام مسؤولي النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري ولكن رفض نادي وولفرهامبتون الإنجليزي العرض حينها.