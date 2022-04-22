سيباهان الإيراني يفوز على باختاكور الأوزبكي

متابعة- محمود العوضي
فاز فريق سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-1 اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل سجاد شهاب زاده هدفي سيباهان في الدقيقتين 76 و90+3، في حين أحرز لاعب سيباهان محمد نجادمهدي (79 بالخطأ في مرمى فريقه) هدف باختاكور.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الجمعة أيضاً التعاون السعودي مع الدحيل القطري على نفس الملعب.
ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان الذي لعب خمس مباريات، و3 لباختاكور.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي سيباهان مع الدحيل، والتعاون مع باختاكور.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز التعاون على الدحيل 2-1 وسيباهان على باختاكور 3-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الدحيل على سيباهان 1-0 وباختاكور على التعاون، وشهدت الجولة الثالثة فوز التعاون على سيباهان 3-0 والدحيل على باختاكور 3-2، وشهدت الجولة الرابعة فوز الدحيل على باختاكور 3-0 وتعادل سيباهان مع التعاون 1-1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.