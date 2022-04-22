رفع كامل الطاقه الاستيعابية بالحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر

جدة : البلاد

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس انطلاق خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعشر الأواخر من رمضان، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتسخير لكافة الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل.

وأكد معاليه جاهزية كافة الوكالات والإدارات للعشر الأواخر لمحاور الخطة التشغيلية، المتضمنة في محاورها تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومراعاة رفع الإجراءات الاحترازية والطاقة الاستيعابية الكاملة، والمحافظة على سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم.

وأضاف: تعمل الرئاسة من خلال خطة العشر الأواخر على مواصلة تنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وإرشادهم وتقديم كافة الخدمات الميدانية المباشرة للقاصدين، إضافة مواصلة أعمال التطهير والتعقيم وتوزيع ماء زمزم وخدمات التوجيه والإرشاد، بالاعتماد على الطاقات البشرية والآلية والوسائل التقنية، مشيراً إلى تواجد مهندسين وفنيين من الكوادر الوطنية، يعملون على متابعة الحالة التشغيلية، مما تقوم الكوادر الأمنية بالحرمين الشريفين ومرافقهما الخارجية بتنفيذ خطط الأمن والسلامة بالمسجد الحرام، وفق نسب وأوقات معينة مراعية للخطط التشغيلية، ونسب توافد المصلين والمعتمرين.