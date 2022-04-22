انتهاء موسم بول بوغبا مع مانشستر يونايتد

انتهى موسم الدولي الفرنسي بول بوغبا (28 عامًا) بسبب الإصابة بحسب تصريحات مدربه في مانشستر يونايتد، رالف رانغنيك، اليوم الجمعة 22 أبريل.

تحدث رالف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال المزمع إقامتها الأحد السبت ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجيلزي الممتاز.

يلعب مانشستر يونايتد السادس (54 نقطة) في ملعب أرسنال الخامس (57 نقطة) بصافرة الحكم كريج باوسون الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية.

وتعرض بوغبا إلى إصابة على مستوى ربلة الساق في لقاء فريقه أمام ليفربول الثلاثاء الماضي 19 أبريل، والذي انتهى بفوز الريدز 4-0 بملعب “أنفيلد”.

وقال رانغنيك في المؤتمر الصحفي: “من غير المرجح أن يلعب بوغبا قبل نهاية الموسم، يحتاج إلى راحة 4 أسابيع على الأقل كما أخبرني الطبيب”.

ويستعد بوغبا لمغادرة يونايتد بنهاية الموسم إثر انتهاء عقده، إذ لا يرغب في تجديد التعاقد، فيما يتربص ريال مدريد وبرشلونة وباريس باللاعب.

ما يعني أن مباراة ليفربول التي خاضها اللاعب الثلاثاء الماضي، ربما تكون الأخيرة في مسيرة بوغبا مع مانشستر يونايتد، الممتدة منذ 2016.