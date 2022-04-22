الرياضة

” الحكام”: ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد غير شرعية

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1443 هـ      22 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
رصدت دائرة الحكام التابعة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، 3 قرارات غير صحيحة في الجولة الـ 24 بدوري المحترفين.

 

وأكدت دائرة الحكام، أن احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال ضد الاتحاد قرار غير صحيح لأن ذراع مدافع الاتحاد مع حركته طبيعية في ظل محاولته لعب الكرة.

 

وأوضحت، أن طرد لاعب فريق أبها بلال العيفة، في مواجهة الفتح كان قرارا غير صحيح لأن التدخل غير متعمد.

وأشارت إلى أن طرد لاعب الاتفاق سنوسي هوساوي في مباراة النصر كان قرارا غير صحيح لعدم تعمد اللاعب، وكان يجب على حكم الفيديو المساعد تحليل تصرفات اللاعب بعناية وأن هذا الاصطدام عرضي.

 

وفي سياق آخر، أكدت أن احتساب ركلة جزاء لفريق التعاون في مواجهة الفيصلي عند الدقيقة 9 كان قرارا صحيحا بعد تدخل مثالي من حكم الـVAR، كما أن طرد لاعب الباطن عبدالعزيز العرياني في مواجهة الفيحاء كان قرارا صحيحا بعد تدخل مثالي من حكم الـVAR.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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