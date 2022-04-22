” الحكام”: ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد غير شرعية

جدة- البلاد
رصدت دائرة الحكام التابعة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، 3 قرارات غير صحيحة في الجولة الـ 24 بدوري المحترفين.
وأكدت دائرة الحكام، أن احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال ضد الاتحاد قرار غير صحيح لأن ذراع مدافع الاتحاد مع حركته طبيعية في ظل محاولته لعب الكرة.
وأوضحت، أن طرد لاعب فريق أبها بلال العيفة، في مواجهة الفتح كان قرارا غير صحيح لأن التدخل غير متعمد.
وأشارت إلى أن طرد لاعب الاتفاق سنوسي هوساوي في مباراة النصر كان قرارا غير صحيح لعدم تعمد اللاعب، وكان يجب على حكم الفيديو المساعد تحليل تصرفات اللاعب بعناية وأن هذا الاصطدام عرضي.