المحليات

«إيجار»: تسليم الوحدات العقارية إلكترونياً

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1443 هـ      22 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أطلق برنامج إيجار خدمة تسلّم وتسليم الوحدات العقارية إلكترونيًا، بهدف تمكين أطراف العملية الإيجارية من إثبات حالة الوحدة عند تسلّمها وتسليمها، وذلك من خلال نماذج إلكترونية يتم تعبئتها، والموافقة عليها إلكترونيًا من قبل أطراف العقد الإيجاري في منصة “سكني”.

وأوضح البرنامج أن خدمة تسلّم وتسليم الوحدة العقارية جاءت لتثري العملية الإيجارية، وتحفظ حقوق أطرافها، حيث تعد الخدمة ذات قيمة مضافة لقطاع العقار الإيجاري السكني، وبدأ تطبيقها اختياريًا في القطاع السكني، ويجري تطويرها للاستفادة منها في القطاع التجاري.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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