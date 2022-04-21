نصائح مهمة للتخلص من العطش في نهار رمضان .. اهتم بهذه الأطعمة

يبحث الملايين خلال رمضان عن الحصول على وجبات ومشروبات صحية لا تعرضهم للعطش خلال فترات الصيام.

وبحسب تقرير موقع ألوان هناك عدد من الإرشادات والنصائح المتعلقة باختيار الوجبات الخاصة بالسحور.

التي تساعد الجسم على تحمل الصيام خاصة العطش، وذلك تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية.

فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة خلال عدة أيام في شهر رمضان.

وقدم التقرير نصائح للصائمين للوقاية من العطش والشعور بالشبع، كما يلي:

– الإكثار من تناول جميع أنواع الخضروات مثل الخس، الجرجير، البقدونس، والكابوتشي

إذ أنها مليئة بالألياف وتزيد من الإحساس بالشبع.

– تناول الفاكهة مثل الجوافة، البطيخ، البرتقال، الكرز، إذ تساعد على مقاومة العطش.

وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من المياه.

– مشتقات القمح بكل أنواعه مثل الشوفان ودقيق الذرة، إذ أن القمح يمد الجسم بالطاقة.

بسبب احتوائه على فيتامين B، ما يساعد الشخص على تحمل الصيام.

– الإكثار من تناول العصائر الطبيعية بكافة أنواعها بداية من بعد الإفطار وحتى وجبة السحور.

بالإضافة إلى شرب العصائر الرمضانية مثل العرقسوس، الخروب وقمر الدين.

إذ تحتوي على الكثير من الفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية.