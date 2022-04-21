مفاجأة بحثية جديدة.. يمكن اكتشاف مشاكل القلب عبر هذا الأمر

أمراض القلب من الأمور المؤرقة والخطيرة ولكن هناك مفاجأة علمية قد تشير مبكرا إلى وجود مشاكل قلبية.

وبحسب دراسة طبية حديثة، فإن المشاكل القلبية يمكن اكتشافها من خلال الأصوات التي يصدرها الأشخاص.

وأشار الباحثون في مركز “مايو كلينيك” بالولايات المتحدة، إلى أنه عندما يعاني الأشخاص مشكلات قلبية مقلقة.

فإنه يمكن اكتشاف ذلك في أصواتهم.

ورغم أن التغيير الصوتي خفي للغاية بحيث يتعذر على البشر سماعه بالأذن العادية، فقد أنشأ العلماء خوارزمية.

ترتبط بالذكاء الصناعي يمكنها التقاط الاختلافات الصغيرة في الكلام والصوت، وفقا لصحيفة “تلغراف” البريطانية.

وفي دراستهم، اختار الباحثون مجموعة ضمت 108 أشخاص معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وانتهى الأمر بما يقرب من ستة من كل 10 ممن سجلوا درجات عالية في سلم المخاطر الصوتية في المستشفى.

وذلك في غضون عامين، مقارنة بثلاثة فقط من بين كل 10 ممن حصلوا على درجات أقل.

كذلك فقد كان الأشخاص الذين سجلوا درجات عالية أكثر عرضة بمعدل 2.6 مرة للإصابة بمشكلات تتعلق بالشريان التاجي.

و3 مرات أكثر لاحتمال تشكل ترسبات في شرايين القلب وبالتالي التعرض لجلطات.

وذلك مقارنة بالأفراد الذين كانت درجاتهم منخفضة على سلم المخاطر الصوتية.