مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج “قادة 2030”

الرياض : البلاد

تستعد مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي، والذي يهدف إلى تطوير وصَقْل مهارات القادة السعوديين؛ لمواكبة رؤية 2030 من خلال اختيار 90 قائدًا وقائدةً؛ للالتحاق بالبرنامج في الربع الأخير من عام 2022.

وجاء إطلاق التقديم للدفعة الثالثة بعد مسيرة النجاح المحققة في مسيرة الدفعتين الأولى والثانية نحو هدف تمكين 1000 قائد وقائدة بحلول عام 2030.

ويعد قادة 2030 برنامجاً فريداً من نوعه، حيث بُنيت أهدافه على صعيد عالمي غير مسبوق، يُقدّم بالشراكة مع أكاديميين دوليين، بالتنظيم مع جامعة إيسادا، وتضم منظومة من الشركاء ومنها، شركة إكسنتشر والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، ومركز القيادة الإبداعية، وشركة ويلز تاورزاوتسون، بالإضافةً إلى التنسيق مع أهم الجهات والهيئات الوطنية والشركات الناشئة لدعم تقديم منهج يوازن الامتياز الأكاديمي العالمي مع المضمون المحلي، كما يسعى إلى بناء الشخصيات القيادية وتمكينها من مختلف القطاعات، وتطوير مهاراتهم للإسهام في تحقيق أهداف وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030.

وتتطلب معايير القبول في البرنامج شروطًا دقيقة، تسير على عدة مراحل يجب أن يجتازها المتقدم قبل قبوله في البرنامج، والتي تتضمن القادة السعوديين التنفيذيين، ذوي الخبرة في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي لمدة عشر سنوات و أكثر، و خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القيادة العليا وإتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، لينخرط المشاركون بعد ذلك في تدريب نوعي لتبني أنماط تفكير مختلفة؛ للتعامل مع التحديات المختلفة، وتحفيزهم لرفع سقف الإنتاجية، وتمكين دوافعهم الابتكارية وقدراتهم القيادية، والتقدم بالمملكة إلى آفاق جديدة من الريادة، والتميز، والتنوع، والتجديد.

وأوضحت “مسك” أنها بصدد الاحتفاء بتخريج الدفعتين الأولى والثانية ضمن برنامج قادة 2030 في نهاية سنة 2022، حيث وصل البرنامج إلى مراحل متقدمة، متضمناً خمس وحدات تدريبية تشتمل على التوعية، والاكتشاف، والبناء، والنمو، والتطور”، مشيرةً إلى أن فترة التسجيل تنتهي في 17 مايو 2022، داعية الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن البرنامج بزيارة الموقع الإلكتروني https://misk.org.sa/leaders2030/.