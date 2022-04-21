الرياضة

فيديو: مانشستر سيتي يهزم برايتون ويستعيد الصدارة

محمد ابو الوفاaccess_time20 / رمضان / 1443 هـ      21 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه أمام برايتون 3-0 سهرة الأربعاء 20 أبريل، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 من المسابقة.

 

ورفع مانشستر سيتي -حامل اللقب- رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، ومن خلفه مباشرة ليفربول بواقع 76 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

 

احتضن ملعب “الإمارات” معقل مان سيتي المباراة بإدارة الحكم الدولي الإنجليزي مايك دين، وبحضور جماهيري قارب 40 ألف مشجع في المدرجات.

 

وفرض الجزائري رياض محرز نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدف الأول (د.53) وصناعته الثاني لفيل فودين (65) فيما سجل الثالث برناردو سيلفا (82).

 

ويمتلك مانشستر سيتي أفضلية حصد البريميرليغ للموسم الثاني تواليًا، حال فوزه بكل المباريات الـ6 المتبقية استنادًا إلى تفوقه بفارق نقطة عن ليفربول.

 

m.abo.elwafa

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