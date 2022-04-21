فريق AQ يتطلع للتتويج ببطولة “ريد بُل نيمار جونيورز فايف”

الرياض-فيصل الرقيبة

اختتمت تصفيات المملكة لبطولة كرة القدم الخماسية “ريد بُل نيمار جونيورز فايف” التي شهدتها السعودية للمرة الأولى، وأجريت التصفيات النهائية بين أفضل ثمانية فرق وأقيمت على أرض المدينة التاريخية القديمة في جدة البلد.

وقد تأهل فريق AQ ليمثل السعودية في النهائيات العالمية التي ستقام للمرة الأولى في قطر، كما سيمثل فريق “العاصفة” فئة الإناث في البطولة النهائية. وأقيمت البطولة بالشراكة مع رؤية السعودية 2030، ووزارة الرياضة، وريد بُل موبايل، والرياضة للجميع، وبلينك اكبيرينس، ومشروع معهد نيمار جونيور، وبرنامج جودة الحياة.

وكانت التصفيات المحلية قد انطلقت من العاصمة الرياض في 7 و8 أبريل، ومن ثم انتقلت إلى عروس البحر جدة التي استضافت تصفيات في 14 و15 أبريل تلاها تصفيات للإناث يوم السبت 16 أبريل جمعت أفضل 16 فريقا في المملكة. أما نهائي الرجال فقد جمع أفضل أربع فرق من الرياض ومثلهم من جدة.

وتزور بطولة “ريد بُل نيمار جونيورز فايف” المملكة للمرة الأولى هذه السنة لتفتح المجال أمام عشاق كرة القدم السعوديين وهواة اللعبة الأكثر شعبية على الصعيد الدولي، لعرض مهاراتهم والتنافس في الحدث الذي ينتظره الآلاف من محبي كرة القدم حول العالم سنوياً. وانضمت السعودية إلى فرق خماسيّة من مختلف أنحاء العالم لخوض النهائيات العالمية التي ستقام للمرة الأولى قطر، على أمل الفوز ومواجهة النجم البرازيلي وفريقه.

وتقام المباراة بمشاركة فرق خماسيّة من مختلف أنحاء العالم، تتنافس بأسلوب فريد في كرة القدم على أمل الفوز ومواجهة النجم البرازيلي وفريقه، وهي ترتكز على خوض مباريات بأسلوب فريد لكرة القدم، إذا يتألف كل فريق من خمسة لاعبين بلا حارس مرمى، ويقوم كل جانب باستبعاد لاعب من الفريق الآخر لدى تسجيل هدف. وتدوم المباريات عشر دقائق أو إلى حين خسارة أحد الفرق لاعبيه جميعاً.