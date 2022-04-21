الرياضة

شاهد: ريال مدريد يضرب أوساسونا بثلاثية ويقترب من اللقب

محمد ابو الوفاaccess_time20 / رمضان / 1443 هـ      21 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يفوز على أوساسونا

اقترب ريال مدريد من حصد لقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2021-2022 إثر فوزه خارج قواعده أمام أوساسونا سهرة الأربعاء 20 أبريل بثلاثة أهداف مقابل واحد.

 

أقيمت المباراة بين الفريقين في أرضية ملعب “أل سادار” معقل أوساسونا أمام 21 ألف مشجّع، لحساب المرحلة الـ33 من الليغا، بصافرة الحكم ريكاردو دي بورغوس.

 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بعيدًا بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، الوصيف أتلتيكو مدريد (61) قبل 5 جولات فقط من نهاية الموسم.

 

سجل أهداف ريال مدريد كل من ديفيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، بالدقائق 12 و45 و96، وأحرز هدف أوساسونا الوحيد أنتي بوديمير بالدقيقة 13.

 

وشهدت المباراة إهدار الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة ركلتي جزاء في الدقيقتين 52 و59.

 

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