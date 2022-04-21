الوقود الحيوي للمرافق السياحية بالبحر الأحمر

تبوك – البلاد

اختارت شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة “MAN” لحلول الطاقة لتوريد 25 مجموعة من مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميجاوات لوجهتها السياحية المستدامة “البحر الأحمر” الذي يمتد على طول 200 كلم على ساحل البحر الأحمر ويضم أرخبيلًا من أكثر من 90 جزيرة بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألف كلم مربع.

وتعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة على إمدادات الطاقة المتجددة دون الاعتماد مطلقاً على شبكة الكهرباء الوطنية، وسيتم تشغيل الوجهة المستدامة بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية المتضمنة بطاريات التخزين في ستة مواقع مختلفة، بمحركات محسّنة للاستخدام مع الوقود الحيوي B100 المحايد مناخيًا.

وجرى تطوير البنية التحتية الشاملة لإمدادات الطاقة المتجددة من قبل تحالف تقوده شركة “أكوا باور” المطورة السعودية، والرائدة في التطوير والاستثمار والتشغيل لمشاريع في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن الشركة تلتزم بدفع عجلة العمل إلى الأمام، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مما يساعدها في وضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة.