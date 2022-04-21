الرياضة العنابي بطلاً لطائرة الحزم الرمضانية

الدمام-حمودالزهراني

توج فريق العنابي للكرة الطائرة بكأس بطولة الحزم الرمضانية للكرة الطائرة وبالميداليات الذهبية بعد فوزه على نظيره فلامنجو الذي حل وصيفاً ونال الميداليات الفضية، في البطولة التي أقيمت على صالة نادي الحزم. وقد توج نائب رئيس النادي عبدالله المقحم الفائزين، فيما حصل فريق الدليمية على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على الشعب الذي أتى رابعاً ، وتوج الرئيس التنفيذي بنادي الحزم د. فهد العايد اللاعب فارس الزيدي بكأس افضل لاعب شامل. بينما نال اللاعب عبدالجبار العماري كأس أفضل لاعب واعد، واللاعب يوسف الشتوي أفضل ضارب، وقد أشرف الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ممثلاً باللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القصيم على إدارة مباريات البطولة التي أقيمت تحت مظلة مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس.