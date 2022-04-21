الذهب والملابس يتصدران المبيعات بالبطاقات

جدة – البلاد

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع إلى نحو 10 مليارات ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 أبريل الحالي مقارنة بنحو 9.64 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وبحسب التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 114.4 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت القطاعات تباينا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدر قطاع الذهب والمجوهرات القطاعات المرتفعة بنسبة 25%، تلاه قطاع “الملابس والأحذية” بنسبة 21%، ثم قطاع “الفنادق” المرتفع بنسبة 19%.

فيما جاء قطاع “التعليم” في مقدمة القطاعات المنخفضة بنسبة 24%، تلاه قطاع “الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ” بنسبة 7%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.43 مليار ريال تمثل نحو 14% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “سلع وخدمات متنوعة” بنحو 1.01 مليار ريال، تمثل نحو 10% من إجمالي المبيعات

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.01 مليار ريال، ما يمثل 30% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.64 مليار ريال.