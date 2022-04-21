“البيئة” تطرح عدة منتزهات للاستثمار بالباحة

الرياض : البلاد

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم عدة منتزهات سياحية بمنطقة الباحة للاستثمار أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته دعم النشاط الترفيهي في المنطقة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت الوزارة أنه تم طرح متنزه السكران الوطني في محافظة بلجرشي بمساحة إجمالية تبلغ 403,635,53م2، ومتنزه سد الجنابين بالمحافظة والذي تبلغ مساحته الإجمالية المراد استثمارها 4.515م2، وكذلك متنزه سد ضرك بمحافظة المندق، بمساحة إجمالية يراد استثمارها تقدر بـ 657.582م2، بالإضافة إلى منتزه سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة، بمساحة تقدر بـ 17.616 م2، للراغبين بالاستثمار بالمنتزهات السياحية والترفيهية؛ بهدف تطوير المناطق المحيطة بالسدود وحمايتها، ودعم الأنشطة الترفيهية بالمنطقة، والمساهمة في المحافظة على مياه السدود بالمنطقة.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتسليم العروض الخاصة بمنتزه السكران الوطني سيوافق يوم 19 / 11 / 1443هـ ، وأن موعد فتح المظاريف سيكون 20 / 11 / 1443هـ ، وسد الجنابين، وسد ضرك سيوافق يوم 20 / 11 / 1443هـ، وأن موعد فتح المظاريف سيكون 21 / 11 / 1443هـ، بينما سيكون آخر موعد لتسليم العروض للراغبين بالاستثمار بمنتزه سد وادي الأحسبة سيوافق يوم 6 / 11 / 1443هــ، فيما سيتم فتح المظاريف يوم 7 / 11 / 1443هـ

ودعت الوزارة الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة ” – وكالة الخدمات المشتركة، أو فرع الوزارة بمنطقة الباحة، ولمزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو الاتصال على الرقم الموحد: 939.