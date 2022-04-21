الرياضة الاتفاق يواجه العروبة الإماراتي في رابع وديات معسكر أبو ظبي

الدمام- حمودالزهراني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره فريق العروبة الاماراتي ودياً اليوم الخميس عند الساعة الـ10 بتوقيت الإمارات، الـ9 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي الوصل بدبي. تأتي مواجهة العروبة في إطار برنامج معسكر فارس الدهناء بأبو ظبي، الذي يستمر حتى 28 أبريل الجاري، ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22. يذكر أن الاتفاق قد خاض في معسكره بأبوظبي 3 مباريات؛ حيث خسر الأولى أمام بني ياس 0/3 ثم تغلب على الجزيرة الإماراتي تحت 21 سنة بنتيجة 0/5 ثم تعادل في المباراة الثالثة مع النصر السعودي بنتيجة 1/1، وتبقت للنواخذة 3 مباريات في المعسكر مع العروبة والعين والظفرة الإماراتيين.