ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن سان جيرمان

قالت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الأربعاء 20 أبريل، إنها حصلت على معلومات حول قرار ليونيل ميسي النهائي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان.

وقالت اليومية المقربة من أسوار نادي برشلونة، أن ميسي أبلغ محيطه بنيته الاستمرار مع باريس سان جيرمان إلى نهاية عقده الممتد إلى صيف 2023.

ويواجه ميسي (35 عامًا) صعوبات مع النادي الباريسي في موسمه الأول على الإطلاق داخل أروقة ملعب “حديقة الأمراء” تتعلق بعدم التكيف والانخراط.

سجل ميسي فقط 8 أهداف قبل جولات قليلة من نهاية الجاري الموسم بقيمص باريس سان جيرمان، في حين أن موسمه الأخير مع برشلونة سجّل 3 هدفًا.

والتحق ميسي بباريس سان جيرمان طليعة الموسم الجاري 2021-2022 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الكاتالوني.