الرياضة

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن سان جيرمان

محمد ابو الوفاaccess_time19 / رمضان / 1443 هـ      20 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي

قالت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الأربعاء 20 أبريل، إنها حصلت على معلومات حول قرار ليونيل ميسي النهائي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان.

 

وقالت اليومية المقربة من أسوار نادي برشلونة، أن ميسي أبلغ محيطه بنيته الاستمرار مع باريس سان جيرمان إلى نهاية عقده الممتد إلى صيف 2023.

 

ويواجه ميسي (35 عامًا) صعوبات مع النادي الباريسي في موسمه الأول على الإطلاق داخل أروقة ملعب “حديقة الأمراء” تتعلق بعدم التكيف والانخراط.

 

سجل ميسي فقط 8 أهداف قبل جولات قليلة من نهاية الجاري الموسم بقيمص باريس سان جيرمان، في حين أن موسمه الأخير مع برشلونة سجّل 3 هدفًا.

 

والتحق ميسي بباريس سان جيرمان طليعة الموسم الجاري 2021-2022 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الكاتالوني.

 

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