“مدن” تعزز الاستدامة بمنظومتها الاستثمارية

الرياض- البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المرحلة الرابعة من نظام “مدن للإدارة البيئية، لتعزيز منظومتها الاستثمارية بمفاهيم الاستدامة التنموية طبقاً لأفضل المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن المرحلة الرابعة تأتي استكمالاً للمراحل السابقة لدعم وتطوير الخدمات البيئية بالمدن الصناعية، ومتابعة أدائها البيئي، وتطبيق اللوئح التنفيذية لنظام البيئة، وذلك في إطار التحول إلى مدن صناعية خضراء صديقة للبيئة وملائمة لحياة الإنسان، والمساهمة في تنفيذ برنامج المدن الصناعية الذكية.

وقال ” إنه تم تنفيذ المرحلة الرابعة بالتعاون مع شركة قطاع البيئة السعودية لتشمل 4 برامج هي: برنامج مراقبة جودة الهواء المحيط لقياس مستوى الملوثات الطبيعية أو الصناعية عن طريق 11 محطة ثابتة لرصد جودة الهواء، وبرنامج بناء الكفاءات الخاص بتأهيل المراقبين والمختصين في مجال المحافظة على البيئة، وكذلك برنامج التفتيش البيئي للمنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية طبقاً لمعايير ISO 14001، إضافة إلى برنامج الأتمتة وقاعدة البيانات.

وأشار إلى أن النظام بمراحله الأربع يُعزّز من تنافسية بيئة الاستثمار بالمدن الصناعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات نوعية تهيئ لمجتمع صناعي متكامل ومستدام ويراعي البُعد الإنساني، في إطار استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، والمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.