متطوعو وزارة الرياضة في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة- البلاد
شاركت وزارة الرياضة فرع العاصمة المقدسة بـ (100) متطوع لتقديم كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن مرتادي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خططها ومبادرتها في تفعيل الجانب الاجتماعي.
وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسعى الوزارة من خلال برامجها المتعددة في المسئولية الاجتماعية إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول (2030) وفق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية في مجال التطوع.
وقد وجدت المبادرة استحسان ضيوف الرحمن من الفئة المستهدفة الذين أشادوا بكل الجهود المبذولة، من جميع الجهات المعنية، مشيدين بالدور الفعال المقدم من متطوعي وزارة الرياضة. يذكر أن هذا البرنامج ضمن البرامج التي تطلقها وكالة شئون الرياضة والشباب في وزارة الرياضة.
من جهته، قال مدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة محمد المروان: أعدت الوزارة مبادرتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام وذلك في عدد من المجالات الخدمية ومساعدة المعتمرين والمصلين في أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة. ولفت إلى أن المتطوعين في المسجد الحرام تختلف مشاربهم وأعمارهم السنية بهدف تنويع الثقافات واختلاف الخبرات مما يساعد على تحقيق أهداف المبادرة الموضوعة مسبقا، مشيرا إلى أن الأعداد سوف تبلغ( 200 ) متطوع بحلول العشر الأواخر في رمضان.