ما أفضل 10 أندية في العالم حاليًا؟

أصدرت منصة “FiveThirtyEight” الشهيرة آخر إحصائية حول أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم بالوقت الحالي، وشهدت هيمنة من الأندية الإنجليزية.

وتختص منصة “FiveThirtyEight” بالإحصاءات بناء على معطيات رقمية ومادية بحتة، ويُعتمد عليها في التنبؤات والتوقعات الرياضية في كل المجالات.

احتلت 3 فرق إنجليزية المراتب الـ4 الأولى، وهو التمثيل الأكبر في تصنيف أفضل 10 أندية، يليه إسبانيا وألمانيا بناديين ، ثم إيطاليا وهولندا وفرنسا بنادٍ واحدٍ.

وجاء تصنيف أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم حاليًا على النحو التالي:

10- إنتر ميلان – إيطاليا

9- باريس سان جيرمان – فرنسا

8- برشلونة – إسبانيا

7- لايبزيغ – ألمانيا

6- ريال مدريد – إسبانيا

5- أياكس – هولندا

4- تشيلسي – إنجلترا

3- بايرن ميونيخ – ألمانيا

2- مان سيتي – إنجلترا

1- ليفربول – إنجلترا