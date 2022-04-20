الرياضة

ما أفضل 10 أندية في العالم حاليًا؟

محمد ابو الوفاaccess_time19 / رمضان / 1443 هـ      20 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أفضل 10 أندية في العالم

أصدرت منصة “FiveThirtyEight” الشهيرة آخر إحصائية حول أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم بالوقت الحالي، وشهدت هيمنة من الأندية الإنجليزية.

 

وتختص منصة “FiveThirtyEight” بالإحصاءات بناء على معطيات رقمية ومادية بحتة، ويُعتمد عليها في التنبؤات والتوقعات الرياضية في كل المجالات.

 

احتلت 3 فرق إنجليزية المراتب الـ4 الأولى، وهو التمثيل الأكبر في تصنيف أفضل 10 أندية، يليه إسبانيا وألمانيا بناديين ، ثم إيطاليا وهولندا وفرنسا بنادٍ واحدٍ.

 

وجاء تصنيف أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم حاليًا على النحو التالي:

 

10- إنتر ميلان – إيطاليا
9- باريس سان جيرمان – فرنسا
8- برشلونة – إسبانيا 
7- لايبزيغ – ألمانيا 
6- ريال مدريد – إسبانيا
5- أياكس – هولندا
4- تشيلسي – إنجلترا
3- بايرن ميونيخ – ألمانيا
2- مان سيتي – إنجلترا
1- ليفربول – إنجلترا

m.abo.elwafa

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