المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مكعبات اللحم بصوص الكاري الهندي

نيفين عباسaccess_time19 / رمضان / 1443 هـ      20 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي المطبخ الهندي العامر بالتوابل يمكن تحضير تلك الوصفة وتقديمها مع الأرز طويل الحبة أو بحسب الرغبة

المقادير اللازمة
كيلو أرز
كيلو لحم مكعبات
ملعقة كبيرة كاري
2 حبة بصل مقطع شرائح
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع ملعقة صغيرة حبهان – قرفة – جوزة الطيب ناعمين
ملح وفلفل إسود
4 كوب مرقة
سمن

طريقة العمل
يشوح البصل والثوم في قدر علي النار
يضاف لهم الكاري ويقلب دقيقة
توضع مكعبات اللحم للخليط مع البهارات (الحبهان – القرفة – جوزة الطيب) ويقلب
يضاف الملح والفلفل والمرقة وتترك علي نار متوسطة حتي تمام النضج
في تلك الأثناء نضع قدر أخر علي النار به قليل من السمن
يوضع له 4 أكواب من الماء وقليل من الملح وتترك حتي تغلي
يغسل الأرز ويضاف للماء
يترك حتي يغلي ثم ينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج
بعد الإنتهاء من التحضير
نحضر طبق التقديم
يغرف اللحم والارز ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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