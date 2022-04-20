طريقة عمل مكعبات اللحم بصوص الكاري الهندي

لمحبي المطبخ الهندي العامر بالتوابل يمكن تحضير تلك الوصفة وتقديمها مع الأرز طويل الحبة أو بحسب الرغبة

المقادير اللازمة

كيلو أرز

كيلو لحم مكعبات

ملعقة كبيرة كاري

2 حبة بصل مقطع شرائح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع ملعقة صغيرة حبهان – قرفة – جوزة الطيب ناعمين

ملح وفلفل إسود

4 كوب مرقة

سمن

طريقة العمل

يشوح البصل والثوم في قدر علي النار

يضاف لهم الكاري ويقلب دقيقة

توضع مكعبات اللحم للخليط مع البهارات (الحبهان – القرفة – جوزة الطيب) ويقلب

يضاف الملح والفلفل والمرقة وتترك علي نار متوسطة حتي تمام النضج

في تلك الأثناء نضع قدر أخر علي النار به قليل من السمن

يوضع له 4 أكواب من الماء وقليل من الملح وتترك حتي تغلي

يغسل الأرز ويضاف للماء

يترك حتي يغلي ثم ينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج

بعد الإنتهاء من التحضير

نحضر طبق التقديم

يغرف اللحم والارز ويقدم