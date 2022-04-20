ثمنت الجهود الكبيرة في توحيد الموقف اليمني.. بشرى الإرياني: المجلس شكل مرحلة فارقة في مستقبل اليمن

البلاد – محمد عمر

أشادت الدبلوماسية اليمنية بشرى الإرياني بجهود مجلس التعاون الخليجي والمملكة في دعم الشعب اليمني والحرص على سلامة أراضيه ورعاية المشاورات التاريخية اليمنية -اليمنية التي استضافتها المملكة في ظل دورها التاريخي في دعم اليمن.

واعتبرت ” الإرياني ” أن مجلس القيادة الرئاسي على رأس الإنجازات التي حدثت في ظل مخرجات المشاورات الرائدة وتوحيد البيت اليمني لمواجهة المليشيات الحوثية واستعادة صنعاء وسط الجهود الكبيرة من الأشقاء.

وأشارت إلى أهمية وحدة الصف اليمني تحت راية المجلس وتضافر الجهود لتحقيق المكتسبات الوطنية ومواجهة المؤامرات الخارجية التي تستهدف اليمن.

وأضافت “الإرياني” أن الشعب اليمني يثمن الجهود الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي ساهمت بشكل رائد في معركة التحرير الوطني وقدمت كافة الإمكانات لتحقيق النصر على المستوى الدبلوماسي والعسكري.

وشددت “الإرياني” على أهمية المرحلة الراهنة في مستقبل اليمن وتحرير الأرض من المليشيات الحوثية وتحقيق أحلام الشعب اليمني في استعادة أرضه وإنهاء الحرب لبدء مرحلة التنمية الشاملة.

وعبرت “الإرياني” عن ثقتها الكبيرة في تحقيق التطلعات اليمنية وسط تكاتف الجميع في المعركة الحاسمة واستعادة صنعاء ودحر المشروع الفارسي التخريبي في اليمن، وثمنت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي ضم كافة المكونات اليمنية والقيادات المؤثرة في مؤسسة واحدة من أجل ترتيب الأوضاع ودفع اليمن للمستقبل.